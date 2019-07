बेटे ने व्हाट्सएप पर ऐसा भेजा मैसेज कि.... परिजन पहुंच गए पुलिस थाना

The son sent the message on whatsapp that the kin came to the police station.In a desire to stay in Jaipur, the youth created a false story of his own abduction.Send message to relatives that the kidnappers have kept hostage in Bolero.Kothwali police conducted the rescue operation with Mansarovar.

जयपुर में रहने की चाहत में युवक ने रची अपने ही अपहरण की झूठी कहानी.परिजनों को संदेश भेज बताया कि अपहरणकर्ताओं ने बोलेरो में बना रखा है बंधक.कोतवाली पुलिस ने मानसरोवर से किया दस्तयाब