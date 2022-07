इस जिले के एसपी ने खुद के तबादले के दिन ही बदला डाले 88 पुलिसकर्मी, आईजी ने लगाई रोक

The SP of this district retaliated on the day of his transfer, 88 policemen, IG banned

टाइमिंग पर उठे सवाल: वायरलैस और फोन आदेश पर तुरत-फुरत में कुछ ने की रिलीविंग और ज्वाइनिंग

गड़बड़ी के संदेश में आईजी ने तबादला सूची की निरस्त

करौली Published: July 02, 2022 11:34:39 pm

हिण्डौनसिटी. उदयपुर की घटना के बाद करौली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति है। ऐसे माहौल में कानून व्यवस्था बनाए रखना अधिकारियों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। लेकिन करौली के एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया ने इसी बीच 88 पुलिस कर्मियों की अदला-बदली कर सबको हैरत में डाल दिया है।

इस जिले के एसपी ने खुद के तबादले के दिन ही बदला डाले 88 पुलिसकर्मी, आईजी ने लगाई रोक

विशेष बात यह है कि एसपी द्वारा यह तबादला सूची स्वयं के ट्रांसफर से ऐन पहले 30 जून को जारी की गई। इतना ही नहीं लिखित रुप से जारी की गई इस सूची को तो पूरी तरह से गुप्त रखा गया और स्थानांतरित किए गए पुलिसकर्मियों को वायरलैस मैसेज या क्यूएसटी के जरिए इसकी सूचना दी गई। ऐसे में तबादला सूची पर पुलिस महकमे से लेकर आम लोग भी सवाल उठाने लगे। मामला पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) तक पहुंचा, तो उन्होंने शनिवार को एसपी के आदेशों पर रोक लगाते हुए तबादला सूची को निरस्त कर दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने 30 जून की रात को जारी की गई 32 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में करौली एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया का तबादला कर दिया। उनके स्थान पर धौलपुर के पुलिस अधीक्षक नारायण टोंगस को करौली का एसपी बना दिया गया। इस बीच एक जून की सुबह जिलेभर के थाने और वृत कार्यालयों पर वायरलैस मैसेज और क्यूएसटी के माध्यम से 88 पुलिसकर्मियों की तबादला सूची का आदेश क्रमांक-312 प्रसारित किया गया। एसपी का यह आदेश स्वयं के स्थांतरण के दिन यानि 30 जून 2022 को ही जारी किया गया था। आदेशों की पालना में संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों व थानाप्रभारियों ने स्थानांतरित हुए पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त भी कर दिया। मलाईदार थाना-चौकी पर पदस्थापन होने से उत्साहित कई पुलिसकर्मियों ने साथियों को तबादला पार्टी भी दे डाली और फटाफट भागदौड़ कर कार्यभार ग्रहण कर लिया। लेकिन अब भरतपुर संभाग केे पुलिस महानिरीक्षक खमेसरा ने एसपी के आदेश पर रोक लगाते हुए तबादला सूची को निरस्त कर दिया है। जिससे स्थातांतरित कई पुलिसकर्मियों के चेहरे मुरझा गए हैं, तो कई पुराने स्थान पर ही ठहर जाने के कारण प्रसन्न है। कहीं चहेतों को मनचाही पोस्टिंग देने के लिए तो जारी नहीं किए थे आदेश-

सरकार ने जिस दिन एसपी का स्थानांतरण किया, ठीक उसी दिन एसपी ने भी 88 पुलिस कर्मियों की तबादला सूची जारी कर दी। लिस्ट को भी गुप्त रखा गया। ऐसे में कम से कम यह संयोग तो नहीं हो सकता। पुलिस ही नहीं बल्कि आमलोगों भी इस बात की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना था, कि एसपी द्वारा जाते-जाते अपने चहेतों को मनचाही पोस्टिंग देने के लिए ही यह सूची जारी की गई। राजस्थान पत्रिका ने स्थानांतरित किए कुछ एएसआई व कांस्टेबलों के नाम जुटाए है। इनमें से एक एएसआई का मासलपुर थाने से नई मंडी थाने की महू चौकी, दूसरे एएसआई का सूरौठ थाने से हिण्डौन सदर थाना तबादला किया गया। वहीं हिण्डौन कोतवाली थाने के एक एएसआई का पुलिस लाइन लगाया गया। इसके अलावा कई कांस्टेबलों का नाम भी इस सूत्री में शामिल हैं। इनका कहना है-

एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया द्वारा 30 जून को जारी की 88 पुलिसकर्मियों की तबादला सूची को कुछ गुप्त सूचनाओं के आधार पर निरस्त किया है। अब नए एसपी इस पूरे मामले को देखेंगे।-

प्रसन्न खमेसरा, आईजी, भरतपुर रेंज। जिले के 88 पुलिसकर्मियोंं की तबादला सूची रूटीन प्रक्रिया के तहत 30 जून को ही निकाली थी, संयोगवश उसी दिन मेरा स्वयं का स्थानांतरण हो गया। मंैने तो स्वयं का तबादला होने से पहले ही यह सूची निकाली थी। अब आईजी ने आदेशों पर रोक लगाई है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

-शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया, तत्कालीन एसपी, करौली। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें