बाजार में बुल्डोजर लेकर पहुंचा नगर परिषद का दस्ता,अतिक्रमण हटाए तो विरोध में उतरे दुकानदार

The squad of the city council reached the market with a bulldozer, if the encroachment was removed, the shopkeepers came out in protest

एसडीएम की समझाइश के बाद आगे चली कार्रवाई

करौली Published: February 15, 2022 11:39:27 pm



हिण्डौनसिटी. आए दिन लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए मंगलवार को नगरपरिषद के दस्ते ने शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दुकानों के सामने लगे हुए टीनशैड़ों को हटाने पर व्यापारियों विरोध किया। कार्रवाई के विरोध में एक दुकानदार तो स्वयं को चोटिल करने का प्रयास करने लगा। माहौल गर्माते देख कर दस्ते में शामिल कर्मचारी और पुलिसकर्मी उल्टे पांव लौटने लगे, लेकिन इसी दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम अनूप सिंह ने विरोध कर रहे दुकानदारों से समझाइश कर नियमानुसार ही कार्रवाई करने की बात कही।

एसडीएम ने निर्देश पर सुबह नगरपरिषद प्रशासन ने बाजारों में दुकानों के सामने हो रहे अस्थाई अतिक्रमणों को हटाने के लिए मुनादी करवाई। दोपहर बाद करीब तीन बजे दस्ता नगरपरिषद के कार्यालय से बाजारों में निकला। पुलिस जाप्ता के साथ दो जेसीबी, ट्रेक्टर-ट्रालियां और सफाई कर्मियों का भारी-भरकम लवाजमा देख दुकानदारों में हडकंप मच गया।

हाईस्कूल के सामने दस्ते ने दुकानों के बाहर लगे टीनशैड़ों को हटाने के लिए जेसीबी चलाई, तो दुकानदार विरोध में उतर आए। शोर शराबे के बीच कार्रवाई को अनुचित बता खिलाफ में नारे लगाए। इससे करीब आधेे घंटे तक कार्रवाई रुकी रही। एक दुकानदार तो स्वयं को चोटिल करने का प्रयास करने लगा। इससे दस्ते में शामिल नगरपरिषद के कार्मिक और पुलिसकर्मी भौचक्के रह गए। माहौल बिगड़ता देख कर दस्ता बैरंग लौटने लगा, तभी एसडीएम वहां पहुंच गए। तथा दुकानदारों से समझाइश की।

इसके बाद चौपड़ से डैपरोड़, कटरा बाजार, खारी नाले के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। शाम करीब पांच बजे तक चली कार्रवाई में दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी मशीन द्वारा हटाया गया। साथ ही तिरपाल और फ्लैक्स बैनर हटा कर जब्त किए। कुछ दुकानदार कार्रवाई देख अपनी दुकानों के सामने से स्वयं ही अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए।

कार्रवाई के दौरान एनयूएलएम प्रभारी सत्येन्द्र पाराशर, सफाई निरीक्षक खलीक अहमद, मोहनलाल नागर, हैड़ कांस्टेबल मानसिंह समेत भारी मात्रा में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। उल्लेखनीय कि बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को हो रही परेशानी और शहर के बिगड़ते स्वरुप को लेकर एसडीएम अनूप सिंह ने गत दिवस हुई उपखंड स्तरीय समीक्षा बैठक में नगरपरिषद आयुक्त को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।

लोगों को मिलेगी राहत-

उपखंड प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण से लोगों को राहत मिलेगी। नागरिकों का कहना है जाम की समस्या कस्बे की मुख्य समस्या बन चुकी है। चौपड़ से लेकर डैम्परोड, कटरा बाजार, सर्राफा बाजार, दिलसुख टाल वाली गली, शीतला चौराहा, मनीराम पार्क के आसपास के बाजारों में आए दिन जाम लगते रहते हैं। अतिक्रमण हटाने से जाम की समस्या में राहत मिलेगी। प्रशासन द्वारा यह सराहनीय कार्य किया गया है। वही कुछ लोगों ने नगरपरिषद व प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न भी लगाए। लोगों का कहना थो कि ठेलागाडियों से फल-सब्जी विक्रेताओं व गरीब लोगों की रोजी रोटी चलती है। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से उन्हें नुकसान हुआ है।

जारी रहेगी कार्रवाई-

बाजार में आए दिन जाम लगता है। दुकानदारों द्वारा बाजारों में दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं। जिसको लेकर नगरपरिषद के दस्ते द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

अनूप सिंह, एसडीएम, हिण्डौनसिटी।

