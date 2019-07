काम के बोझ के मारे स्टेशन मास्टर बेचारे...

The station master poor by the burden of work ...Railway safety will be strengthened.Demand for two station masters appointed for weekly rest.

Meeting of All India Station Masters Association

सुविधाएं मिले तो मजबूत होगी रेल संरक्षा.साप्ताहिक विश्राम सहित दो स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति की रखी मांग

ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की बैठक