आशाओं का धरना 11 दिन से जारी : नहीं कराएंगी कोविड़ वैक्सीनेशन, न ही लेंगी कई सम्मान

The strike of asha worker continues from 11 days: covid will not get vaccination, nor will many honor

-आशाओं का धरना 11 दिन से जारी , आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के समान मानदेय व प्रोत्साहन राशि में बढोतरी की मांग