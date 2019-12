भूरीबानो की खता की तत्कालीन एसडीओ को सजा

The then SDO was punished for Bhuribano's mistake. Bhuribano accepted did not apply for food security. Victim came to the rescue of suspended RAS officer.Woman handed over memorandum to Chief Minister by SDM

भूरीबानो ने स्वीकारा खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं किया आवेदन .निलंबित आरएएस अफसर के बचाब में आई पीडि़ता. महिला ने मुख्यमंत्री ने नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन