चोर को मिल गया चतुर ग्राहक, बाइक चुरा OLX पर बेचने वाले की खोल दी पोल

The thief got the smart customer, Bike Chura opened the seller who sold the OLX.

Police biking the bike to see the vehicle thief

पुलिस देख बाइक को छोड़ भागे वाहन चोर