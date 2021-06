पांच हजार परिवारों की बुझेगी प्यास, चालू कराए 'अमृत' के बंद पड़े नलकूप

The thirst of five thousand families will be quenched, the tubewells of 'Amrit' are started

- आज राइजिंग लाईन से मिलान, कल से शुुरु होगी जलापूर्ति