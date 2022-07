आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ मकान का छज्जा

- गद्दीपुरा गांव में बीती रात बारिश के दौरान हुआ हादसा

करौली Published: July 13, 2022 01:00:18 pm



हिण्डौनसिटी. निकटवर्ती गद्दीपुरा गांव मे बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान का छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त ठीक नीचे वाले कमरे में मकान मालिक का पुत्र सो रहा था, लेकिन गनीमत रही की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

मकान मालिक रजाक खान ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़़े 12 बजे हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में रह-रह कर बिजली चमक रही थी। इस दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उसके मकान की दूसरी मंजिल के छज्जे पर आकर गिरी। जिससे मकान का छज्जा भरभरा कर ढह गया। साथ ही विद्युत सप्लाई की वायरिंग भी उखड़ गई। एकाएक हुई तेज आवाज सुनकर नीचे सो रहे परिवार के अन्य लोगों की नींद खुल गई। वे एकसाथ कमरे में सो रहे पुत्र अकरम को लेकर आए। हादसे से पूरा परिवार सहमा हुआ है।

गुरुपूर्णिमा महोत्सव आज, शिष्य कर रहे गुरुचरण पूजा



गोमती धाम में सुबह 5 बजे से गुरुचरण पूजा शुरू हिण्डौनसिटी. क्षेत्र में बुधवार को गुरुपूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा। इस दिन शहर से लेकर गांवों में स्थित गुरु आश्रमों में शिष्य गुरु चरण पूजा करेंगे। गुरू पूजा पर्व को लेकर संत आश्रम रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए हैं।

नक्कश की देवी मंदिर के पास स्थित संत ब्रह्मलीन संत गोमती धाम में सुबह 5 बजे से ब्रह्मलीन संत गोमतीदास की प्रतिमा की महाआरती कर चरण पूजा शुरू हो गई। श्री गोमती दास सेवा संस्थान के पदाधिकारी सुरेंद्र पण्डा ने बताया कि आचार्य मिथलेश शास्त्री द्वारा नए शिष्यों को गुरु मंत्र दीक्षा दह जा रही है। इसी प्रकार बरगमां रोड स्थित तुलसी आश्रम पर ब्रह्मलीन संत तुलसीदास का गुरू पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। पुजारी राजू पण्डित ने बताया कि शिष्य तुलसी आश्रम परिसर में ब्रह्मलीन संत तुलसीदास की प्रतिमा के दर्शन-वंदन कर रहे हैं।

सूरौठ के समीप गांव विजयपुरा के रामाश्रम आश्रम पर ब्रह्मलीन संत मोहन दास के शिष्यों की ओर से गुरुपूर्णिमा मनाई जा रही है। इस दौरान शिष्यों द्वारा संत के चित्रपट की पूजा की की। गांव एकोराशी में गणेश आश्रम पर गुरुपूर्णिमा मनाई जा रही है। पढ़ना जारी रखे

