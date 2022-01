शहीदों के घर तक पहुंचा युद्ध स्मारक, हर शाम जगमग होगी यादगार

The war memorial reached the martyrs' house, every evening will be lit memorable

पीएम मोदी के हस्ताक्षरित युद्ध स्मारक प्रतीक से शहीदों के परिजनों का किया सम्मान

करौली Published: January 29, 2022 11:59:54 am

हिण्डौनसिटी.

देश की रक्षा में बलिदान हुए शहीदों के घरों में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक National War Memorial का प्रतीक उनकी शहादत की याद दिलाएगा। वहीं हर शाम स्मारक की रोशनी अमर जवान ज्योति की भांति चमकेगी। पटेल नगर स्थित उत्तम पब्लिक स्कूल में कोटा की 14-राज. एनसीसी बटालियन की ओर से आयोजित शहीदों को नमन कार्यक्रम में शहीदों को परिजनों व वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसमें उन्होंनें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का विद्युत चालित डिजीटल होलग्राम स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।

हिण्डौनसिटी. पटेल नगर में शहीदों को नमन कार्यक्रम में एनसीसी कोटा द्वारा सम्मानित किए गए शहीदों के परिजन।, हिण्डौनसिटी. पटेल नगर में शहीदों को नमन कार्यक्रम में एनसीसी कोटा द्वारा सम्मानित किए गए शहीदों के परिजन।



विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुरूआत कोटा बटालियन के सूबेदार मेजर धूप सिंह गुर्जर,ऑर्डनरी कैप्टन रघुराज सिंह, कंपनी हवालदार राजेंद्र सिंह खटाना, कंपनी हवलदार मेजर रामनिवास ने मां सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सूबेदार मेजर धूप सिंह ने चीन, पाकिस्तान, , करगिल व विभिन्न सैन्य ऑपरेशनों में शहीद हुए वीर जवानों के बलिदान को याद किया।

हर शाम जगमग करें युद्ध स्मारक उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के सम्मान लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं के हस्ताक्षर युक्त शहीदों के नाम से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रतीक चिह्न भिजवाएं हैं। ताकि शहीद का बलिदान पीढियों तक याद रहे। उन्होंने शहीदों के परिजनों से हर शाम पांच मिनट के लिए प्रतीक चिह्न में लगी लाइटों को जला कर युद्ध स्मारक को रोशन करने की बात कही। यह जगमगाहट अमर जवान ज्योति की भांति शहादत की अमरता का अहसास कराएंगी।

समारोह में शहीद सूबेदार हरिसिंह नायब सूबेदार सहीराम, हवलदार नेतराम, सिपाही शीशराम, सिपाही हरिकिशन, सिपाही श्रीधर, हवलदार सियाराम, सिपाही चिरंजी, सिपाही मुंशीराम, सिपाही लक्ष्मीनारायण सहित कुल 24 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया।

इस दौरान सूबेदार भगवान सिंह, कैप्टन सुमेर सिंह, सूबेदार फतेह सिंह, कैप्टन कुम्हेर सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रबंधक कैप्टन लखन सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। मंच संचालन विजेंद्र सिंह गुर्जर ने किया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें