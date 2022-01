पहले अमरुद पर मौमस भारी, ऊपर से फल छेदक की लगी बीमारी

The weather is heavy on the first guava, the disease of fruit borer from above

करौली Published: January 11, 2022 11:27:27 pm



पटोंदा.

कड़ाके की सर्दी, पाला और मावठ से बिगड़ा मौसम का मिजाज अमरुद की पैदावार पर भारी पड़ रहा है। अब अमरु द की फसल फल छेदक रोग से खराब हो रही है। पहले मौसम की मार ऊपर से रोग के प्रकोप से फसल के बिगड़े हाल से अमरुद उत्पादक किसान चिंतित हैं।

पटोंदा निवासी किशोर सोनी, पप्पू माली, गुणी लाल आदि ने बताया कि इस वर्ष मौसम के बिगड़ते मिजाज, बादल छाए रहने से अमरुदों के बागों में फल कम लगे हैं। वहीं विशेष प्रकार का रोग लगने से अमरुद खराब होने लगे हैं। किसानों ने बताया कि पकने के साथ अमरुदों में जगह-जगह छेद हो जाते हैं। साथ ही फलों में लट का प्रकोप भी हो गया है। किसानों का कहना है कि पहले फल के फटने की परेशानी के चलते कच्चे व अधपके अमरुदों को तोड बेच रहे थे। अब फल छेदक रोग ने चिंता बढ़ा दी है।

मौसम के साथ रोग की मार से इस वर्ष अन्य वर्षों के बजाय आधी से भी कम पैदावार हुई है। पदोंदा सहित क्षेत्र के दानालपुर, खेड़ा, सनेट, इरनिया, जहानाबाद आदि गांवो के अमरूद उत्पादक किसानों ने बताया कि तेज सर्दी, कोहरा, एवं आसमान में बादल छाए रहने से अमरूद पीले पड़ गए हैं और कीड़ा लग गया है। समय से पहले ही पीले पड़े अमरुदों के बाजार में कम दाम मिल रहे हैं।



ठंडक एवं धूप की जरूरत-

अमरूद के बागों में अच्छी पैदावार के लिए ठंडक, साफ मौसम व तेज धूप की जरूरत होती है। किसानों ने बताया कि इस वर्ष अमरूद की फसल को मौसम की अनुकूलता नहीं मिली।

फल आने पर नहीं कोई उपचार-

इस वर्ष अमरूद में फल छेदक रोग लगा है। अमरूद उत्पादकों को शुरूआत में पौधों में लार्विन दवाई का स्प्रे करना चाहिए था। फल आने के बाद अब इसका कोई उपचार नहीं है।

तेजभान सिंह,सहायक कृषि अधिकारी

कृषि विभाग श्रीमहावीरजी.

