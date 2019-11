रोडवेज का कम घूमेगा पहिया, फिर भी बचेगा रुपैया

The wheel of roadways will rotate less, still the money will remain. Deduction in travel to reduce losses. Expenditure on five routes was more than income.Now saving diesel consumption due to route shorting. Daily run of buses reduced by two thousand km.

सफर में कटौती कर घाटे की कम करने की जुगत. पांच मार्गों पर आय की तुलना में हो रहा था अधिक खर्च. रूट शॉर्टिंग से अब डीजल की खपत में बचत.-रोज दो हजार किमी कम हुई बसों की दौड़