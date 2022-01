विजेता को 41 हजार व उपविजेता को मिला 21 हजार रुपए का पुरस्कार

The winner got 41 thousand and the runner-up got a prize of 21 thousand rupees

ग्रामीण क्रि केट मैच में खंडीप विजेता व पावटा रहा उपविजेता

शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन

करौली Published: January 15, 2022 12:07:59 am



पटोंदा. / हिण्डौनसिटी.

कस्बा स्थित हेलिपेड स्टेडियम में चल रही शीतकालीन ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान खेले फाइनल मैच में खंडीप की टीम पावटा को हराकर विजयी रही।

प्रतियोगिता व्यवस्थापक दिनेश चौधरी व योगेश चौधरी ने बताया कि पावटा ने 20 ओवर 130 रन बनाए। जवाब में खंडीप की टीम ने 19 वे ओवर में मैच जीत लिया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच उषा मीना, पंचायत समिति सदस्य गोविंद सिंह वर्मा, काचरौली सरपंच मान सिंह मीना ने विजेता टीम खंडीप को 41 हजार रुपए नगद व शील्ड प्रदान की। वहीं उप विजेता टीम पावटा को 21 हजार रुपए नगद व शील्ड दे पुरस्कृत किया गया।

इसके अलावा मैन ऑफ़ द मैच, मेन ऑफ़ द सीरीज, बेस्ट बोलर, बेस्ट कीपिंग, बेस्ट कैच, बेस्ट फील्डिंग एवं बेस्ट अंपायर के पुरस्कार भी दिए गए। सरपंच प्रतिनिधि हरि सिंह मीना ने खिलाडियों को संबोधित किया। प्रतियोगता में वेस्ट अंपायर दिनेश चौधरी एवं सत्यभान सिंह जाट रहे।



अग्रसेन वाटिका में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू सूरौठ. अग्रवाल युवा समाज की ओर से शुक्रवार को अग्रसेन वाटिका में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई।

अग्रवाल समाज के अध्यक्ष घनश्याम मंगल ने अग्रसेन महाराज के चित्रपट के समक्ष दीप प्रÓवलित कर प्रतियोगिता का शुंभारंभ कराया। प्रतियोगिता में पहला मैच 13 वर्ष से 16 वर्ष की आयु वर्ग में खुशी मित्तल व योगिता गोयल में हुआ। जिसमे खुशी मित्तल ने जीत दर्ज की।

दूसरा मैच मीनाक्षी मित्तल व आरजू गोयल में हुआ जिसमें आरजू गोयल विजयी रही। तीसरे मैच में अपूर्वा गोयल को हराकर मुस्कान गोयल ने जीत दर्ज की। सेमी फाइनल शनिवार को व फाइनल16 को होगा।

इस मौके पर युवा अध्यक्ष राहुल नागरिया, पूर्व युवा अध्यक्ष जयप्रकाश गोयल, महामंत्री सत्यप्रकाश सिंहल, सतीश नागरिया मौजूद रहे।

