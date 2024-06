राजस्थान से बड़ी खबर : कूलर के सामने सोए सात बहन – भाई की आई शामत, एक की मौत, छह अस्पताल में भर्ती, गंभीर हालत

करौली•Jun 27, 2024

Seven brothers and sisters got electrocuted: राजस्थान के करौली जिले में आज सवेरे बड़ी घटना हुई है। सात बहन – भाई करंट की चपेट में एक साथ आ गए। उनमें से एक बहन की जान चली गई है, बाकि को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिनमें से चार की हालत तो बेहद ही गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद हंगामा मचा हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। विभाग के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। हादसा करौली जिले के सपोटरा इलाके में स्थित बकूना गांव में आज सवेरे करीब पांच बजे के आसपास हुआ है।

घर में सोऐ थे सभी बच्चे और परिवार के लोग, करंट की चपेट में आ गए

प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आया है कि घर के नजदीक से गुजर रहा हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया और वहां नजदीक ही स्थित ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। इससे नजदीक के घर में बेहद तेज वॉल्टेज आया और पूरे घर में ही एक तरह से करंट दौड़ गया। एक कमरे में सो रहे पांच भाई और दो बहन इस करंट की चपेट में आ गए। काफी देरी तक तो वे हिल तक नहीं सके। बाद में जब परिवार को पता चला तो जैसे – तैसे उनको बचाया गया। बाद में परिवार और आस पड़ोस के लोगों ने सभी बच्चों को सपोटरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान ही प्रिया नाम की बच्ची की जान चली गई। वह करीब बारह साल की थी। प्रिया के अलावा उसकी बहन संध्या और सोनम को बेहद गंभीर हालत में जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं तीन बच्चों का इलाज नजदीक ही गंगापुर सिटी में स्थित अस्पताल में किया जा रहा है। उनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। पढ़ना जारी रखे

