पाइप लाइन डालने का कार्य शुरु, जल्द मिलेगी पेयजल समस्या से निजात

The work of laying the pipeline will soon get rid of the drinking water problem

-मंडावरा रोड पर सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी पाइप लाइन

करौली Published: September 11, 2022 11:27:26 am





हिण्डौनसिटी. मंडावरा रोड़ पर सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के संवेदक द्वारा की गई खुदाई के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अब नई पाइप लाइन डलवाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इससे अब पांच वार्डों के बाशिंदों को जल्द ही पेयजल समस्या से निजात मिल सकेगी।

अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि पहले सड़क के बीचों बीच आठ इंच की एक मात्र जल वितरण पाइप लाइन डली हुई थी। जिसमें कनेक्शन जोडने के लिए सड़क की खुदाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब सड़क के दोनो तरफ चार-चार इंच की पाइप लाइनें डलवाई जा रहीं हैं। जिससे दोनों तरफ रहने वाले लोगों को कनेक्शन करने में परेशानी नहीं होगी और सड़क भी क्षतिग्रस्त होने से बच सकेगी। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने के बाद मैन राइजिंग लाइन भी डाली जाएगी।

लोगों ने जताया विरोध-

इधर पार्षद प्रतिनिधि गोपेन्द्र पावटा, नीरज जैन के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पाइप लाइन डाले जाने का विरोध किया। आरोप था कि पूर्व में बड़ी पाइप लाइन थी, लेकिन जलदाय विभाग अब छोटी पाइप लाइन डाल रहा है। उन्होंने तकनीक और मापदंडों के मुताबिक कार्य नहीं होने की बात कर अभियंताओं के समक्ष विरोध प्रकट किया। इस दौरान सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा ने उन्हें समझाईश कर शांत कराया। विरोध करने वालों में उपेंद्र शर्मा यशपाल जांगिड़, घनश्याम, ओमप्रकाश, कुहेर सिंह आदि मौजूद रहे।

