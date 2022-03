राजमार्गों की सड़कों के भरने लगे घाव, पटरियों की होने लगी सफाई

The wounds started filling up the roads of the highways, the cleaning of the tracks started

-आरएसआरडीसी करा रही पैचवर्क व जंगल क्लीयरेंस कार्य

पत्रिका की खबर का असर

करौली Published: March 05, 2022 11:47:55 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुख्यालय से होकर निकल रहे स्टेट हाईवे संख्या 22 (महवा-हिण्डौन-करौली) और स्टेट हाईवे संख्या 01 (भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर) पर हो रहे गड्ढ़ों की मरमत और पटरियों की सफाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। शनिवार को दोनो राजमार्गों पर राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) द्वारा पेचवर्क के साथ जंगल क्लीयरेंस कार्य कराया गया।

राजमार्गों की सड़कों के भरने लगे घाव, पटरियों की होने लगी सफाई



आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता सियाराम मीणा ने बताया कि राजमार्गों की सड़कों के गारंटी अवधि में होने की वजह से संवेदकों को पैच वर्क व जंगल क्लीयरेंस (पटरी से झाडियों की सफाई) के लिए निर्देश दिए हैं। इस पर स्टेट हाईवे संया 01 पर सूरौठ व धंधावली के पास सड़क के गड्ढ़ों की मरात की जा रही है। इसके साथ ही स्टेट हाईवे संख्या 22 पर महवा रोड़ पर कैरिज वे के दोनो तरफ पटरियों से जंगली बबलू, झाडियां की सफाई के साथ अतिक्रमण हटाने भी प्रारंभ कर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि स्टेट हाइवे पर टोल वसूली के बाद भी बदहाल सड़क पर लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया। पत्रिका द्वारा एक मार्च के अंक में 'नहीं बुनियादी सुविधाएं, सड़कें भी बदहाल, फिर भी टोल वसूल', दो मार्च के अंक में 'हादसों की वजह बनी संकरी सड़क और पुलिया' एवं तीन मार्च के अंक में 'अतिक्रमण से सिकुड़ रहे स्टेट हाईवे के कैरिज-वे, हादसों में हो रहा इजाफाÓ शीर्षकों से समाचारों का प्रमुखता से प्रकाशित की गई।

विधायक की अनुशंसा पर सड़क के लिए बजट स्वीकृत ,स्टेशन मार्ग पर होगा निर्माण हिण्डौनसिटी. विधायक भरोसी लाल जाटव की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर के स्टेशन रोड़ पर सीसी सड़क निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए के बजट घोषणा की है।



नगरपरिषद सभापति बृजेश कुमार जाटव व पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि विधानसभा में गत दिवस घोषित पूरक बजट में मुख्यमंत्री ने स्टेशन रोड़ पर सड़क निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जल्द ही सड़क निर्माण होने से शहरवासियों को आवागमन में राहत मिल सकेगी।

करीब डेढ दशक पुरानी इस जर्जर सड़क से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उल्लेखनीय है मुुख्य बजट में शामिल होने से रहने बाद विधायक भरोसीलाल जाटव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शहर के प्रमुख मार्ग की बदहाली की समस्या से अवगत कराया था। इस पर मुख्यमंत्री में पूरक बजट में शहर को एक और सौगात दे दी। इससे पहले मुख्य बजट में हिण्डौन शहर के जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक, खेल स्टेडियम तथा एएसपी कार्यालय की बड़ी सौगात मिल चुकी है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें