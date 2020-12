परिवार की बेइज्जती से आहत युवक ने बदला लेने के लिए किया था वृद्ध का कत्ल

The young man, who was hurt by the insult of the family, had killed the old man in revenge

हत्या के मामलों के खुलासे में पुलिस ने लगाई हैट्रिक

तहसील के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

मृतक का बेटा एक साल पूर्व भगा ले गया था आरोपी की बहन को