तीन वर्ष से बाद एमसीएच से अलग होगा सामान्य सर्जरी का थियेटर

Theater of general surgery will be separate from MCH after three years

पुराने थियेटर कक्ष में उपकरण किए स्थापित, जल्द शुरू होंगे ऑपरेशन

जिला चिकित्सालय हिण्डौन

करौली Updated: April 21, 2022 09:45:13 pm

हिण्डौनसिटी. जिला चिकित्सालय में सामान्य सर्जरी के लिए अब अलग से ऑपरेशन थियेटर स्थापित होगा। इसके लिए मुख्य भवन में पुराने ऑपरेशन थियेटर के कक्षों को सारसंभाल कर उपकरण व मशीन व्यवस्थित की जा रही हैं। अस्पताल में एक और ऑपरेशन थियेटर शुरू होने से रोगियों के भूतल स्थिति थियेटर में ऑपरेशन हो सकेंगे। फिलहाल मातृ-शिशु इकाई यूनिट की पहली मंजिल पर स्थित थियेटर में ऑपरेशन रोगियों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं।

तीन वर्ष से बाद एमसीएच से अलग होगा सामान्य सर्जरी का थियेटर



चिकित्सालय परिसर में तीन वर्ष पहले नए भवन मातृ-शिशु स्वास्थ्य इकाई(एमसीएच) का भवन शुरू हुई थी। पुराने ऑपरेशन थियेटर को बंद नए भवन के थियेटर का उपयोग शुरू का दिया। मशीन व उपकरणों को शिफ्ट का पुराने थियेटर को एमसीएच के ऑपरेशन थियेटर में मर्ज कर दिया। वर्ष 2018 से मातृ-शिशु इकाई के थियेटर में ही प्रसूति व सामान्य सर्जरी के रोगियों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार करीब दो माह पहले जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने आई केंद्रीय टीम द्वारा लक्ष्य प्रमाणन के लिए सीजेरियन प्रसव के लिए प्रथक के ऑपरेशन थियेटर होने की अनिवार्यता का मानक बताया।

इसके बाद चिकित्सालय प्रशासन ने खाली पड़े पुरानेे ऑपरेशन थियेटर की सुध ली। और रंगाई-पुताई करवा कर सारसंभाल का काम शुरू कराया। करीब डेढ़ माह से चल रही कवायद में ऑपरेशन थियेटर में एचसीएच यूनिट के थियेटर में शिफ्ट किए गए उपकरण और मशीनों को वापस लाकर पुराने थियेटर को व्यस्थित किया जा रहा है। आगामी माह से जिला अस्पताल में सामान्य सर्जरी के लिए अलग से ऑपरेशन थियेटर शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी कई नई मशीन व उपकरणों को आने हैं।

ऑपरेशन के बाद रोगियों को सामान्य स्थिति में आने तक के लिए थियेटर में तीन पलंगों रिकवरी रूप में बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि तीन वर्ष तक खाली रहे ऑपेशन थियेटर कक्ष में चिकित्सालय का प्रशासनिक दफ्तर संचालित किया गया। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कोविड़ वार्ड बनाया गया था।

हर माह होते 100-150 ऑपरेशन

जिला चिकित्सालय के सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉ. जेपी मीना ने बताया कि सुविधा और संसाधनों से लैस थियेटर में सामान्य सर्जरी में मेजर व माइनर श्रेणी के ऑपरेशन होते हैं। प्रतिमाह औैसतन सामान्य सर्जरी विभाग में 100 से 150 ऑपरेशन होते हैं।

रोगियों को मिलेगी राहत-

चिकित्सालय में सामान्य सर्जरी के लिए अलग से ऑपरेशन थियेटर बनने से रोगियों को राहत मिल सकेगी। अभी ऑपरेशन के लिए रोगियों को एमसीएच इकाई में पहली मंजिल स्थित थियेटर में ले जाना पड़ता है। बाद में रिकवरी के लिए पुराने भवन में लाकर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में भर्ती करना पड़ता है। सर्जीकल वार्ड के सामाने ही भूतल पर सामान्य सर्जरी का ऑपरेशन थियेटर बनने से रोगियों को ले जाने व लाने की परेशानी खत्म हो जाएगी।



हड्डी फ्रैक्चर के भी हो सकेंगे ऑपरेशन-

सामान्य सर्जरी थियेटर में हड्डी फ्रैक्चर जोडऩे के ऑपरेशन भी हो सकेंगे। इसके लिए सी आर्म मशीन करौली से मंगवाई हुई है। फै्रक्चर टेबल आने पर स्थानीय स्तर पर टूटी हड्डी को ऑपरेशन कर प्लेट व रॉड के जरिए जोड़ा जा सकेगा।

इनका कहना है- चिकित्सालय में सामान्य सर्जरी के लिए अलग से ऑपरेशन थियेटर बनाया जा रहा है। इसके लिए पुराने थियेटर को फिर से शुरू किया जाएगा। मशीन उपकरणों को स्थापित कर दिया है। जल्द ही सामान्य सर्जरी का ऑॅपरेशन थियेटर शुरू होगा।

डा. नमोनारायण मीणा, पीएमओ

जिला चिकित्सालय हिण्डौनसिटी.

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें