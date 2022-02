शटर तोड़ सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी का प्रयास

दोहरी शटर होने से नहीं दे सके वारदात को अंजाम

करौली Published: February 12, 2022 12:07:35 am

हिण्डौनसिटी.

सराफा बाजार में चौमुखा महादेव मंदिर के पास गुरुवार रात चोरों ने एक सराफा व्यापारी की दुकान की दुकान की शटर तोड़ दी। दुकान में अंदर एक और शटर होने से चोर वारदात को अंजाम नहीं दे सके। शुक्रवार सुबह नलों से जलापूर्ति के दौरान घरों से बाहर आए लोगों को शटर टूटी देख घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना की घटना की जानकारी ली।

सराफा व्यापारी नरेंद्र कुमार रेण्डायल वाले ने बताया कि गुरुवार शाम को वे आम दिनों की भांति दुकान बंद कर घर गए थे। शुक्रवार सुबह नलों से जलापूर्ति के दौरान पास-पड़ोस के लोग घरों से बाहर आए तो शटर टूटी देख चोरी की वारदात का अंदेश हुआ। सूचना पर नरेंद्र व परिवार के लोग दुकान पहुंचे तो शटर दोनों तरफ से टूटी थी, लेकिन ताले लगे हुए थे।

वहीं अंदर की तरफ की शटर के सुरक्षित देख राहत की सांस ली। इधर सराफ की दुकान की शटर टूटने के सूचना पर अन्य सराफा व्यापारी भी बाजार में आ गए। सराफा व्यापारियों ने पुरानी आबादी क्षेत्र के बाजार में चोरी के प्रयास की घटना पर चिंता जताई। इस दौरान पहुंची पुलिस ने दुकान का मौका मुआयना किया व दुकानदार से मामले की जानकारी ली। बाद में सराफा व्यापारियों ने कोतवाली थाना पहुंच घटना की शिकायत दर्ज कराई।

गलियों ने बाइक गश्त की मांग-

पुलिस के मौका मुआयना करने के दौरान सराफा व्यापारियों ने रात में गलियों में बाइक से गश्त कराने की मांग की। सराफा संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि पुलिस गश्त जीप चौड़े रास्तों से निकल जाती है। वहीं चोरी की फिराक में घूम रहे बदमाश संकरी गलियों में छिप जाते हैं।

रात में देखे दो संदिग्ध!

सराफा व्यापारी ने बताया कि रात करीब 10.30 बजे शादी समारोह से लौट रहे उसके परिवार के विकास कुमार को दो युवक दुकान के बाहर बैठे मिले। बाइक रोक कर टोका तो दोनों युवक संकरी गलियों में भाग गए।

