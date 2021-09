.... तो अभियान में प्रशासन का संग नहीं देंगे राजस्वकर्मी

....then the revenue workers will not support the administration in the campaign

30 सितम्बर तक मांगे नहीं मानी तो 2 अक्टूबर से शुरु हो रहेे अभियानों का बहिष्कार करेंगे राजस्व कर्मी

-तहसील कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन