चुनाव मैदान में नेताओं का टोटा, किसान-मजदूरों में मुकाबला

31 वार्डों में 159 प्रत्याशियों में से 85 फीसदी किसान, मजदूर और गृहणी

हिण्डौन पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 12, 2021 11:55:02 pm

