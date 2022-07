बारिश के बीच खूब दिखा रुझान, शिविर में 82 जनों ने किया रक्तदान

करौली Published: July 10, 2022 11:44:04 pm

हिण्डौनसिटी. भारत विकास परिषद की ओर से स्थापना दिवस पर रविवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में लगे 42 वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 82 जनों ने रक्तदान किया। बारिश के बावजूद के युवाओं के साथ महिलाओं व नव रक्तदाताओं में रक्तदान के प्रति खासा उत्साह देखने के मिला। शिविर में जयपुरिया ब्लड बैंक ने 51 यूनिट व करौली ब्लड बैंक ने 31 यूनिट रक्त संकलित किया।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य इकाई भवन में लगे रक्तदान शिविर का मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक किशोरी लाल, पीएमओ डॉ पुष्पेन्द्र गर्ग, पूर्व पीएमओ नमोनारायण मीणा, भामाशाह डॉ रमेश अग्रवाल एवं डॉ तरणजीत मक्कड़ तथा अध्यक्ष महेश मित्तल ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रपट्ट पर दीप प्रज्जलित कर किया। डीएसपी ने कहा कि प्रदेश में हिण्डौन रक्तदाताओं के नाम से ख्यात है। जीवन रक्षक होने से रक्तदान को सर्वोपरी माना गया है। परिजनों की स्मृति, वर्षगांठ सहित अन्य अवसरों पर रक्तदान शिविर लगाना अनूठी और अनुकरणीय पहल है।

शाखा सचिव वर्धमान जैन एवं प्रभारी शिम्भू गुप्ता ने बताया कि रक्तदान के लिए सुबह निर्धारित समय से पूर्व ही रक्तदाताओं का चिकित्सालय आना शुरू हो गया। ऐसे में शिविर को विधिवत उद्घाटन से पहले की रक्तदान शुरू हो गया। शिविर में अतिथियों ने 98 वीं वार रक्तदान करने पर विजय कुमार पांडेय, 35 वीं बार के रक्तदाता हेमकांत शर्मा सहित अन्य रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। शिविर में कुल 168 जनों ने पंजीयन कराया। मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 4 महिलाओं सहित 82 जनों ने रक्तदान किया। शिविर में पदाधिकारी दीनदयाल गुप्ता, पवन ऐरन, पंकज जैन, दीनदयाल सिंहल,मुकेश गोयल व अनिल गुप्ता ने पंजीयन व महिला पदाधिकारी मोना ऐरन,आरती बिन्दल, वन्दना शर्मा, नीलम खत्री, पूजा सिंहल, पूनम जैन,कृष्णा गोयल ने प्रमाण पत्र वितरण कार्य किया। भाई-बहन व दम्पती ने किया रक्तदान-

शिविर में मेघा अग्रवाल ने अपने भाई योगेश अग्रवाल के साथ पहली बार रक्तदान किया। वहीं सुहानी रामपुरा में पति अभिषेक रामपुरा से साथ रक्तदान किया। वहीं परिषद के नियमित रक्तदाता सगे भाई प्रदीप मित्तल व मोहित मित्तल एक साथ रक्तदान किया। 50 यूनिट रक्त दे गई जयपुरिया की टीम

रक्तदान शिविर में आई जयपुरिया ब्लड बैंक की टीम चिकित्सालय को 50 यूनिट रक्त सौगात बतौर लेकर आई। इसे रक्त संग्रहण केंद्र में रीतने से पहले की रक्त की आपूर्ति हो गई है। जबकि जयपुर की टीम ने 51 यूनिट रक्त संकलित किया है।



गौसेवा कर मनाया परिषद का स्थापना दिवस

हिण्डौनसिटी भारत विकास परिषद की शाखा विवेकानंद ने रविवार को परिषद का स्थापान दिवस गौसेवा कर मनाया। इस दौरान गौशाला में अनेक सेवा कार्य किए गए।

अध्यक्ष मुकेश जिन्दल ने बताया कि परिषद का 60 वें स्थापना दिवस पर गौशाला में गायों व बछड़ों हरा चारा, ,गुड ,आटा ,दाल,सब्जियां एवं रोटियां खिलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महेंद्र खेड़ला व मनीष आर्य के संयोजन में हुआ। इस दौरान परिषद के पुरुष व महिला सदस्य मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

