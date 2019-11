श्रीमहावीरजी पंचायत समिति में 21, मासलपुर में 15 सदस्यों का होगा सदन

करौली. जिले की मासलपुर व श्रीमहावीरजी की (There will be 21 members in Shree Mahavirji Panchayat Samiti, 15 members in Masalpur) नवसृजित पंचायत समिति के लिए वार्डों का गठन किया गया।इस संबंध में जिला कलक्टर ने २८ नवम्बर तक आपत्ती मांगी है। जिला कलक्टर डॉ. एमएल यादव ने बताया कि श्रीमहावीरजी में २१ व मासलपुर में १५ सदस्यों का सदन होगा।