आरोपी गिरफ्तार नहीं होने पर तीन दिन बाद होगा आन्दोलन

करौली. जिले में आए दिन लूट व धमकाने के मामले सामने आने से (There will be a movement after three days if the accused is not arrested) व्यापारी तबका आहत है। इस मामले को लेकर अग्रवाल समाज करौली व हिण्डौन सिटी के लोगों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।