चुनाव से पहले दौड़ से बाहर हुए कांग्रेस-भाजपा के ये प्रत्याशी

These Congress-BJP candidates dropped out of the race before the election-संवीक्षा में निरस्त किए कांगे्रस-भाजपा के एक-एक प्रत्याशी सहित 52 उम्मीदवारों के नामांकनअब 60 वार्डों के चुनाव मैदान में 416 उम्मीदवार