एक अरब रुपए की लागत से पानी पीएंगे ये गांव

These villages will drink water at a cost of one billion rupees

25 हजार 849 घरों में लगेंगे नल, मिलेेगा स्वच्छ जल

83 गांवों में 61 जल योजनाओं को मिली मंजूरी