भैंसों के तबेले में चोरों ने रात में किया ऐसा काम, पशुपालक देख कर रह गया हैरान

Thieves did such work in the night of buffalo, surprised to see cattle spinner

तबेले की पट्टियां हटा चोर ले गए चार भैंस -रामलीला मैदान से वाहन से भैंसों को लेकर चंपत हुए चोर