दिनदहाड़े घर में घुसे चोर कर ले गए लाखों के जेवर-नकदी पार

Thieves entered the house in broad daylight and took away lakhs of jewelery and cash

-सदर थाना क्षेत्र के दैदरोली गांव की घटना

करौली Published: February 12, 2022 11:31:18 pm

हिण्डौनसिटी. सदर थाना क्षेत्र के गांव दैदरोली में शनिवार को दिनदहाड़े चोर एक सूने घर में घुसकर लाखों रुपए के सोना-चांदी के जेवरात और 35 हजार रुपए की नकदी पार कर ले गए। सूचना पर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीडित परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली।

दिनदहाड़े घर में घुसे चोर कर ले गए लाखों के जेवर-नकदी पार



सदर थाना पुलिस के अनुसार दैदरोली निवासी धर्मसिंह प्रजापत ने बताया कि वह अपने काम से बाजार गया था। जबकि पत्नी गुड्डी देवी व पुत्री सीमा फेलीपुरा में आयोजित एक जनप्रतिनिधि के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। पीछे से मौका देख घर में घुसे चोर आलमारी और बक्सा के ताले तोडकर करीब तीन लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण व 35 हजार रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस मामले की जांच शुरु कर दी गई है।

खातीपुरा में मनाया जाएगा विश्वकर्मा जयंती महोत्सव

हिण्डौनसिटी. समीप के खातीपुरा (चिनायटा) गांव में सोमवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती महोत्सव मनाया जाएगा।

आयोजन समिति के जगदीश शर्मा ने बताया कि सुबह से रात तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसमें सुबह 10 बजे कथा, हवन और आरती, शाम चार बजे माला की बोली, शाम पांच बजे प्रसादी वितरण एवं विचार विमर्श तथा रात्रि आठ बजे से महिला भक्त मंडल की ओर से हरिकीर्तन दंगल होगा।

जाट समाज चौरासी की महापंचायत आज

हिण्डौनसिटी. जाट समाज चौरासी की महापंचायत रविवार सुबह 11 बजे जाट छात्रावास में होगी।

महामंत्री अमरसिंह बैनीवाल ने बताया है कि बैठक की अध्यक्षता जाट समाज चौरासी के अध्यक्ष देवीसिंह कलसाडा द्वारा की जाएगी।



धाकड़ समाज सेवा समिति की बैठक आज हिण्डौनसिटी. धाकड़ समाज सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक रविवार को दोपहर १२ बजे धाकड़ धर्मशाला मेंं होगी।

धाकड़ समाज के उदय सिंह धाकड़ ने बताया कि साधारण सभा में समिति की नई कार्यरिणी की चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें