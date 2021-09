चोर मस्त-पुलिस पस्त,नहीं दिखती गश्त,मंदिर और घरों के तोड़े ताले,लाखों के जेवर, नकदी पार

Thieves mast-police battered, no patrolling, broken locks of temples and houses, jewelery worth lakhs, cash crossed

-भुकरावली गांव में चोरों की धमाचौकड़ी, एक रात में सात वारदात