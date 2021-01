सरकारी स्कूल में चोरों ने तोड़ी प्रधानाचार्य कक्ष की आलमारी, बच गई चांदी की ट्रॉंफी, चुरा ले गए रजिस्टर

Thieves smashed the almirah in the principal school, stole the register, saved the silver trophy in the government school

-मोहननगर हिण्डौन के सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात