घर से नकदी-जेवर चोरी के बाद पड़ोस से देसी घी व बाइक ले गए चोर

Thieves took desi ghee and bikes from the neighborhood after stealing cash and jewelry from the house

पट्टी उतार पाटोरपोश घर में घुसे चोर, जेवर, नकदी, घी और बाइक चोरी

वमनपुरा गांव की घटना, सूरौठ थाने में प्राथमिकी दर्ज

करौली Published: May 27, 2022 08:51:52 am



हिण्डौनसिटी. सूरौठ थाना क्षेत्र के वमनपुरा गांव में बुधवार रात चोर पट्टी उतार कर एक पाटौरपोश घर में घुस गए। चोर बक्सा के ताले तोड़ कर पांच लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरों के अलावा 32 हजार रुपए की नकदी और पडोस के घर से बाइक को चुराकर ले गए। गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया।

पुलिस के अनुसार वमनपुरा निवासी देवीसिंह जाटव ने बताया कि रात करीब 10 बजे परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए। सुबह करीब पांच बजे नींद खुली, तो घर के ताले टूटे हुए तथा बर्तन और कपड़े बिखरे मिले। पीडित ने बताया कि चोर पाटोरपोश की पट्टी हटाकर घर के अंदर दाखिल हुए, तथा बक्सा के ताले तोडकर सूटकेस में रखी करीब दो किलो चांदी की दो कौंधनी, दो जोडी पायजेब, दो जोडी तोडिया, हथफूल तथा सोने की अंगूठी, नथ टीका व कुंडल, नाक की सींक, नोजपिन व 32 हजार रुपए की नकदी गायब मिली। बाहर निकलकर देखा तो कुछ कपड़े और खाली सूटकेस घर से कुछ दूरी पर खेत में पडा मिला। इसके अलावा चोर पडोसी धूपसिंह गुर्जर के घर से उसकी मोटरसाइकिल व 20 हजार रुपए कीमत के 25 किलो देशी घी चुराकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। तीन दिन से लापता युवती दस्तयाब

हिण्डौनसिटी. कोतवाली थाना पुलिस ने जाट की सराय से तीन दिन पहले लापता हुई युवती को गुरुवार को दस्तयाब कर लिया।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि युवती के पिता ने 23 मई को अपनी 19 वर्षीय पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद तलाश में जुटी पुलिस ने रोडवेज बस स्टेण्ड के पास से उसे दस्तयाब कर लिया। पढ़ना जारी रखे

