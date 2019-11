इस बैंक ने बिना आवेदन जारी कर दिया एटीएम कार्ड, खाते से हो गए 1 लाख 90 हजार रुपए पार

This bank issued an ATM card without application, the account crossed 1 lakh 90 thousand rupees. The account holder woman does not know who has made the ATM.Second incident in Bank of Baroda branch of Kotri village.FIR lodged in Sadar police station. खाताधारक महिला को नहीं पता किसने बनवा दिया एटीएम. कोटरी गांव की बैंक ऑफ बडौदा शाखा में दूसरी वारदात. सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज