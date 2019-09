राजस्थान के पांचना बांध का घोंट दिया गला, रीता बांध

करौली. प्रदेश में इस बार अ'छी बारिश होने के कारण (This dam of Rajasthan was strangled) तकरीबन सभी बांध, तालाब— एनिकट लबालब हो गए हैं और इन पर चादर चल रही है। ऐसे में करौली जिले का पांचना बांध आज भी पानी के इंतजार में है। करौली जिले में इस बार औसत से कम बारिश होने के साथ पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के कारण इसमें पानी की आवक हुई है। यदि सरकार ने समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कहीं पांचना बांध का हाल भी जमवारामगढ़ जैसा ना हो जाए। पांचना बांध को जिंदा रखने के लिए सरकारी मशीनरी की दृढ़ इ'छाशक्ति भी जरूरी है।

करौली . जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गुडला गांव के पास बना पांचना बांध इस बार बारिश की कमी से पूर्ण भराव से दूर है। इलाके में इस बार औसत बारिश भी नहीं हो पाई है।

बांध में करौली इलाके की पांच नदियों भद्रावती, भैसावट, बरखेड़ा, मांचन की, अटा की नदियों का पानी संकलित होता है। बांध बनने से पहले इन नदियों का पानी बहकर भरतपुर की ओर निकल जाता था। इससे वहां बाढ़ के हालात बनते थे। वर्ष 197७ में जनता पार्टी के शासन में पांचना बांध की नींव रखी गई। मात्र सवा करोड़ रुपए की यह परियोजना धीमी गति से रेंगते- रेंगते 2005 में जाकर पूरी हुई। तब तक इसकी लागत बढ़कर सवा अरब पर पहुंच गई थी। लगभग 2100 एमसीएफटी (मिलीयन क्यूबिक फीट) की पूर्ण भराव क्षमता वाले इस बांध से करौली और सवाईमाधोपुर जिले के 35 गांवों की 9 हजार 9८५ हैक्टयेर भूमि को सिंचिंत करने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण है कि वर्ष 2005 में बांध के पूरा बनकर तैयार हो जाने के बाद से केवल उसी वर्ष ही इससे सिंचाई के लिए पानी की निकासी सम्भव हो सकी।



पांचना बांध के पानी की राह में अनेक रोडे

करौली के प्रमुख पांचना बांध की राह में जगह-जगह ऐसे अनेक अवरोध खड़े हुए हैं जो बांध में जाने वाले पानी को रोक रहे हैं। इस कारण पांचना बांध में पर्याप्त पानी की आवक नहीं हो पाने से यह भर नहीं सका है। हालांकि इलाके में बारिश की भी कमी है लेकिन बांध के भराव में प्रमुख रोडा कैचमेंट एरिया में पैदा हुए अवरोधक भी हैं।



क्षेत्र की पांच नदियों का संगम

चूंकि पांचना में पांच नदियों का पानी संकलित होता है। इसलिए इसका नाम पांचना पड़ा। चार दशक पहले जब यह परियोजना स्वीकृत की गई थी तब इन नदियों के कुल 6 21 वर्ग किलोमीटर के कैचमेंट एरिया से पानी के आवक का आकलन किया गया। लेकिन धीरे-धीरे इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की ओर से छोटे-बड़े एनिकट बनते गए जिसके कारण बांध में पानी की आवक भी कम पड़ती गई।

जानकारों की मानें तो पांच नदियों के पानी की राह में एक दर्जन से अधिक एनिकट बन चुके हैं जो बांध में पानी की आवक में बाधक माने जा सकते हैं।