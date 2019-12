राजस्थान के इस जिला बैडमिंटन संघ की एजीएम में ये लिया निर्णय

This decision was taken in the AGM of this district badminton association of Rajasthan.District level badminton competition will be held from December 24.Registration of players will start from 10 December.Annual meeting of Karauli District Badminton Association

