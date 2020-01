इस गुजराती ने बीच राह में सदा के लिए छोड़ा पत्नी का साथ, राजस्थान के इस शहर से रोते हुए लौटा परिवार

This Gujarati left the wife in the middle of the way forever, the family returned weeping from this city of Rajasthan

चलती ट्रेन में बिगड़ी यात्री की तबीयत, अस्पताल में ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम