ये मकान देता है गीता का ज्ञान, छत पर सजा दिया कुरुक्षेत्र का मैदान

This house gives the knowledge of the Gita, the roof of Kurukshetra is decorated on the roof.Two and a half decades ago statues were made at a cost of two lakhs rupee.Three sculptors have prepared statues in three months

ढाई दशक पहले दो लाख की लागत से बनी थीं प्रतिमाएं-तीन मूर्तिकारोंं ने तीन माह में तैयार की प्रतिमाएं