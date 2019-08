ये हैं दूल्हेराजा महादेव, नंदी पर दुल्हनिया पार्वती मां को ले जा रहे कैलाश

This is Dulheraja Mahadev, Kailash carrying bride Parvati on Nandi.Statue of Shiva-Parvati's marriage in Hindaun, Rajasthan



-राजस्थान के हिण्डौन में है शिव-पार्वती के विवाह की प्रतिमा