आधी रात को दोस्ती का ऐसा दिया अंजाम, दुश्मन न करे दोस्त ने किया वो काम...देखकर हर कोई रह गया हैरान

This is the result of friendship at midnight, the enemy did not do the work that friend did ... everyone is shocked to see



चिनायटा सरपंच के पति की गोली मारकर हत्या, बोलेरो व पर्स-चैन लूटे

-दोस्तों पर हत्या का आरोप, प्राथमिकी दर्ज