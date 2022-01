ठीक नहीं ये लापरवाही, बाजारों में उड़ रही गाइड लाइन की धज्जियां

नहीं लगा रहे मास्क, दो गज की दूरी का नहीं ध्यान

करौली Published: January 13, 2022 11:34:26 pm



हिण्डौनसिटी. शहर समेत पूरे उपखंड इलाके में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार नेे सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। सोशियल डिस्टेंसिग के प्रोटोकॉल के साथ मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

रात्रि कफ्र्यू के साथ रविवार को कफ्र्यू जैसे कठोर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाह लोग खुद ही स्वयं की सुरक्षा को लेकर जागरूक नहीं दिख रहे। आलम यह है कि शहर में न तो कहीं सोशल डिस्टेंस नजर आ रहा है, न ही लोगों के चेहरे पर मास्क। बाजारों में दुकानों के साथ सब्जी मंडी व अन्य जगहों पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है।



गुरुवार को पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो अधिकांश जगह लापरवाही के ऐसे ही नजारे दिखेे। यह हालात तो तब है, जब शहर में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। बावजूद इसके कोरोना को लेकर बेपरवाही हर तरफ हावी हो रही है। पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर भी गाइडलाइन की पालना को लेकर कोई सख्ती नहीं की गई। हालांकि गत दिनों नगरपरिषद के सहयोग से पुलिस एवं प्रशासन ने शहर में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को गाइड लाइन की पालना की नसीहत दी, लेकिन जागरूकता कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरकारी कार्यालयों और कई बैंकों में बिना मास्क लोगों का प्रवेश धडल्ले से जारी है।



मकर सक्रान्ति की खरीदारी में भूले गाइड लाइन

प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शादी-ब्याह एवं अन्य आयोजनों में लोगों की संख्या भले ही सीमित कर दी, लेकिन मकर संक्रान्ति के त्यौहार से पूर्व गुरुवार को यहां बाजार में सैकड़ों लोग भीड़ के रूप में खरीदारी करते नजर आए। इनमें से ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब दिखा। लोग एक-दूसरे से सटकर खरीदारी कर सोशल डिस्टेंस के नियम को ठेंगा दिखाते नजर आए। ग्राहकों के साथ ही सब्जी बेचने वाले भी गाइडलाइन की पालना से दूर नजर आए।



रोडवेज बस और निजी वाहनों में यात्रियों की भीड़

कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने सख्त गाइड लाइन जारी की है, लेकिन हिण्डौन में कहीं पर भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। बस स्टेण्ड पर रोडवेज की बसों में भी क्षमता से अधिक सवारियां नजर आई। कई बसों में तो बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंस ठसाठस सवारियां भरी दिखी।



हिण्डौन में तीन, टोडाभीम में दो मिले कोरोना संक्रमित

इलाके में कोरोना संक्रमित रोगी मिलने आरंभ हो गए हैं। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में हिण्डौन ब्लॉक में तीन व टोडाभीम ब्लॉक में दो जने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि हिण्डौन के किशन नगर, सूरौठ की शिवकॉलोनी व समीप के सिकरौदा मीणा गांव में तीन जनों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा टोडाभीम ब्लॉक के देवलेन व लपावली गावों में दो जनों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित पाए गए पांचो रोगियों की जांच जुकाम, खांसी होने की स्थिति में हिण्डौन जिला अस्पताल में की गई थी।

