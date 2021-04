इस जनप्रतिनिधि ने कहा कि..... यही है कोरोना संक्रमण से बचाव का कवच

This public representative said that this is the shield against corona infection

सभापति ने लगवाया कोरोना का टीका, शहरवासियों से वैक्सीनेशन की अपील