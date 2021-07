ये सड़क नहीं सुगम,अनदेखी से गड्ढ़ों में हो गई गुम

This road is not easy, got lost in the pits due to ignorance

दुर्घटनाओं को न्यौता दे रही मिल्कीपुरा से आलावाड़ा तक क्षतिग्र्रस्त सड़क

-जलभराव बना आवागमन में परेशानी

-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन