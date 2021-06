बर्दास्त से बाहर हुआ ये काम, चचेरे भाई को दिया मौत का पैगाम

This work was done out of tolerance, the message of death was given to the cousin

धारदार हथियार से हमला कर भाई ने की भाई की हत्या, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

-चमरपुरा गांव में छेड़छाड़ को लेकर खूनी वारदात