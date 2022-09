साढ़े तीन साल पहले संवेदक ने बताया पूरा निर्माण, विभाग अब बता रहा अधूरा काम

- 58 करोड़ की शहरी पुर्नगठित जल योजना के निर्माण कार्य में अनियमिता पर एक्सईएन ने दिया संवेदक को नोटिस

-मंडावरा रोड़ पर सड़क निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने पर उजागर हुआ मामला

करौली Published: September 09, 2022 11:48:50 pm





हिण्डौनसिटी. साढ़े तीन साल पहले 58 करोड़ की जिस शहरी पुर्नगठित जलयोजना के निर्माण कार्य को पूर्ण बताकर जोधपुर का संवेदक करोड़ों रुपए कमा ले गया, उस कार्य को जलदाय विभाग अब तक अधूरा बता रहा है। मंडावरा रोड़ पर सड़क निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद हरकत में आए अधिकारियों द्वारा जल योजना के कार्य की समीक्षा कराई गई। जिसके बाद विभाग ने अब योजना के कार्य को निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपूर्ण माना है। साथ ही अधिशासी अभियंता ने संवेदक को नोटिस जारी कर सात दिन में नए सिरे से पाइप लाइन बिछाने के लिए निर्देशित किया है।

पीएचईडी अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार मीणा ने संवेदक विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लि. को जारी किए नोटिस में शहरी जलयोजना के कार्य में लापरवाही बरतने एवं निर्धारित मापदंडो के अनुसार पाइप लाइन नहीं बिछाने के आरोप लगाए हैं। एक्सईएन ने लिखा है कि संवेदक ने द्वारा न तो पाइप लाइनों का मिलान किया गया और न ही नियम के अनुरूप गहराई में पाइप लाइनें डाली गई। उन्होंने मंडावरा रोड़ की क्षतिग्रस्त हुई पाइप लाइन के लिए संवेदक फर्म को पूर्णतया उत्तरदायी बताया है। एक्सईन ने स्पष्ट लिखा है कि संवेदक ने 15 फरवरी 2019 को कूटरचित तरीके से जल योजना के कार्य को पूरा बता दिया, जबकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य अब तक अपूर्ण है। उन्होंने संवेदक को सात दिवस में पाइप लाइन नहीं डालने पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई के लिए चेताया है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर में आकर हंगामा कर कर दिया था ।इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि गोपेंद्र सिंह तथा अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार मीणा में गरमागरमी हो गई थी । इस पर अधिशासी अभियंता ने पुलिस के सामने ही अपनी टेबल पर रखे कागजात फाड़ दिए थे।

इन कॉलोनियों के लिए मांगे टेंकर-

दूसरी तरफ पीएचईडी के सहायक अभियंता भगवान सहाय ने एसडीएम को पत्र लिखकर वार्ड, 7, 8, 9, 10 व 11 की चेतराम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, महावर कॉलोनी, जैन कॉलोनी व नई मंडी इलाके में प्रतिदिन 11 टैंकरों से जल परिवहन कराने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी है। हालांकि शुक्रवार देर शाम तक एसडीएम कार्यालय से टेंकरों से जल वितरण की स्वीकृति नहीं मिल सकी। पाइप लाइन खुर्द बुर्द करने के लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार-

पीएचईडी के कनिष्ठ अभियंता ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को पत्र लिखकर पाइप लाइन को खुर्द बुर्द करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सड़क की खुदाई के दौरान पाइप लाइन दिखाई देने के उपरांत भी 900 मीटर राइजिंग मैन लाइन व जल वितरण पाइप लाइन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। कनिष्ठ अभियंता ने पाइप लाइन शिटिंग तक सड़क निर्माण पर रोक लगाने एवं पाइप लाइन क्षतिग्रस्त नहीं करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधीनस्थ संवेदक को पाबंद करने की बात कही है। पेयजल संकट से परेशान पांच वार्डों के बाशिंदे-

मंडावरा रोड़ पर सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के संवेदक द्वारा कराई गई खुदाई के दौरान जलदाय विभाग की राईजिंग लाइन व जल वितरण लाइन टूट गईं। इस कारण से पिछले पांच दिनों से नगरपरिषद क्षेत्र के वार्ड-7, 8, 9, 10 व 11 के मंडावरा रोड़, न्यू ब्रहापुरी कॉलोनी, जैन कॉलोनी, यादराम कॉलोनी, महावर कॉलोनी, खादी भंडार, शिव कॉलोनी, चेतराम कॉलोनी व नई मंडी इलाके में नलों के जरिए जलापूर्ति ठप पड़ी है। लोगों को पानी के भटकना पड़ रहा है। पढ़ना जारी रखे

