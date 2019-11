भैंस की गोली मार व पशुपालकों से लूटपाट के आरोपियों को तीन साल की सजा

करौली. मारपीट व लूटपाट के तीन आरोपियों को जिला एवं सैशन न्यायधीश संगीता शर्मा ने तीन साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डि़त किया है। (Three years imprisonment for accused of buffalo shoot and looting of cattle)

लोक अभियोजक महेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि परिवादी मोहर सिंह पुत्र छोटे गुर्जर मुरदपुरा ने मण्डरायल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें बताया कि चार पशुपालक मुरदपुरा के जंगल में भैंस चरा रहा थे, तह वहां पहुंचे आरोपी रामकुमार पुत्र मांगी मीना चंदेलीपुरा, रामलाल पुत्र मांगी तथा छोटे पुत्र रामप्रसाद मीना ने बंदूक की बट तथा डंडों से पशुपालकों की पिटाई की। इसी दौरान एक भैंस की गोली मार हत्या कर दी गई। पशुपालकों से लूटपाट की गई। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी रामकुमार पुत्र मांगी मीना चंदेलीपुरा, रामलाल पुत्र मांगी तथा छोटे पुत्र रामप्रसाद मीना लांगरा को तीन साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डि़त किया।