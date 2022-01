रात में झमाझम, दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, ठिठुरे लोग

Thunderstorms in the night, intermittent rain throughout the day, chill people

मौसम का मिजाज बदला

करौली Published: January 07, 2022 12:01:27 am

हिण्डौनसिटी. मौसम का मिजाज बदलने के बाद क्षेत्र में बुधवार से शुरु हुआ बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। रात में झमाझम के बाद गुरुवार को दिनभर रुक-रूक कर बारिश होती रही। बूंदाबादी से सर्दी में इजाफा हो गया। जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर दिखे।

रात में झमाझम, दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, ठिठुरे लोग



बीती रात करीब 12 बजे से शुरु हुआ हल्की बारिश का दौर सुबह तक रुक-रूक कर चलता रहा। सुबह लोगों नींद से जागे तो आसमान बादलों से घिरा नजर आया। कुछ ही देर बाद फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो दोपहर बाद बारिश में बदल गई। दिन भर हुई बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो सप्ताह के अंत तक बारिश के आसार बने रहेंगे।



उपखण्ड के अधिकतर इलाकों में लगातार हुई बूंदाबांदी से जनजीवन प्रभावित रहा। हिण्डौन शहर के बाजारों से लेकर सड़कों पर बारिश के कारण कम आवाजाही रही। बूंदाबांदी के साथ हवाएं चलने से लोग ठिठुरते रहे। बारिश के कारण ग्राहकों के न आने पर दुकानदार भी अलाव जलाकर सर्दी से निजात पाते नजर आए। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। बरसात की वजह से वायु गुणवत्ता का स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट आई है।

मौसम से खिले किसानों के चेहरे जनवरी माह के पहले सप्ताह में दो दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। बारिश का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं उत्पादक किसानों को हुआ है। जिले में रबी सीजन के अंतर्गत करीब डेढ लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई की गई है। बारिश होने से किसानों को गेहूं की सिंचाई कम करनी पड़ेगी। इससे जहां सिंचाई का खर्च कम हो गया है, वहीं गेहूं के उत्पादन में वृद्धि भी होगी।

कृषि विशेषज्ञों की मानें तो इस बारिश से सब्जियों की फसलों को भी फायदा पहुंचा है। अब तक सूखा पाला सब्जियों की वृद्धि के लिए बाधक बना हुआ था। रबी सीजन की अधिकतर फसलों को बरसात से लाभ हुआ है। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि वे खेतों में अधिक जलभराव न होने दें। आगामी दिनों में आंधी-तूफान का अनुमान लगाया जा रहा है, इससे सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें