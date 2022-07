अच्छी बारिश की कामना के लिए चित्र बनाकर मनाएंगे ‘रंग मल्हार’

To wish good rain, 'Rang Malhar' will celebrate by making pictures

10 जुलाई को होगा आयोजन, इस बार झण्डे पर बनाएंगे चित्र

करौली Published: July 07, 2022 12:18:45 pm



हिण्डौनसिटी.

प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के लिए ख्यातनाम चित्रकार डॉ. विद्यासागर उपाध्याय की परिकल्पना पर आधारित रंग मल्हार का आयोजन 10 जुलाई को होगा। इस दिन हिण्डौन सहित प्रदेश भर में चित्रकार विभिन्न

शहरों व स्थानों चित्रांकन करेंगे। 13 वे रंग मल्हार की थीम कपड़े के झण्डे पर चित्रांकन रखी है।

अच्छी बारिश की कामना के लिए चित्र बनाकर मनाएंगे ‘रंग मल्हार’



कार्यक्रम के स्थानीय संयोजक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के चित्रकला व्याख्याता अरविंद धाकड़ व विजेंद्र धाकड़ ने बताया कि अच्छी बारिश की कामना मानसून सक्रिय होने पर रंग मल्हार मनाया जाता है। इसमें कैनवास की जगह पर्यावरण के अनुकूल वस्तु(ऑब्जेक्ट) पर चित्रांकन किया जाता है। पूर्व में आयोजित रंग मल्हार में छाता, पेपर बैग, टोपी, साइकिल, कार, लालटेन, बीजणी व टी-शर्ट पर चित्रांकन किया जा चुका है। इस वर्ष कपड़े के प्लेन झण्डे को चित्र बना कर सजाया जाएगा। कार्यक्रम में किसी राष्ट्र के ध्वज का चित्रांकन नहीं कर सकेंंगे। इसके लिए आयोजन समिति ने झण्डे के चित्रांकन का मॉडल जारी किया है। संयोजक ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद चित्रों के जरिए सांस्कृतिक सौहार्द, पर्यावण संरक्षण, जल संरक्षण और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरुकता लाना है। रंग मल्हार के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभागियों के पंजीयन किए जा रहे हैं। कलश यात्रा से हुआ श्रीमद् भागवत कथा का आगाज

-चिनायटा गांव में धर्ममय हुआ माहौल हिण्डौनसिटी. समीपवर्ती चिनायटा गांव की नई बस्ती में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आगाज बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। हवन यज्ञ व भजन-कीर्तन से गांव का माहौल धर्ममय हो गया।

चामुंडा देवी के मंदिर से बैंड बाजे और डीजे के साथ शुरु हुई कलश यात्रा में रंग-बिरंगे परिधानों में सजी-संवरी 101 महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर चल रहीं थी। गांव मेें कई स्थानों पर कलशयात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। महंत रामलला दास महाराज ने कलश पूजन कर यात्रा को रवानगी दी। यात्रा के समापन के बाद कथा स्थल पर कथा वाचक साध्वी जयप्रिया दीदी ने भागवत श्रवण का महत्व बताया। इस दौरान आयोजन समिति के मेवाराम, रमेश, होशियारी डागुर मौजूद रहे। कथा के समापन पर 13 जुलाई को हवन एवं प्रसादी वितरण होगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें