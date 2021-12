टोडाभीम प्रधान कल्पना सबसे अमीर,हिण्डौन के विनोद का ऊंचा राजनीतिक रसूख

सियासत: करौली जिले की पंचायत समितियों के प्रधानों का विश्लेषण

करौली Published: December 25, 2021 11:54:13 am

हिण्डौनसिटी.

जिले कीे आठ पंचायत समितियों में से सात में प्रधान की कुर्सी पर महिलाएं काबिज हुर्ई है। लेकिन गांव की सरकार के निर्वाचित हुए मुखियाओं (प्रधान) का अपना अलग पहचान और रसूख है। टोडाभीम पंचायत समिति प्रधान कल्पना मीणा सबसे अमीर हैं। वहीं हिण्डौन प्रधान विनोद कुमार जाटव राजनीतिक रसूख में ऊंचे हैं। खास बात यह है इस बार निर्वाचित प्रधानों में बुजर्ग, युवा, किसान, गृहिणी व व्यापारी शामिल हैं।

जिले में गुरुवार को हुए प्रधान पद के चुनाव में चार पंचायत समितियों हिण्डौन श्रीमहावीरजी, करौली, नादौती, मण्डरायल में कांग्रेस के प्रधान निर्विरोध चुने गए। वहीं दो सीट टोडाभीम व नादौती में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत की कुर्सी पर काबिज हुए। भाजपा को सपोटरा में लॉटरी व मासलपुर में चुनाव से प्रधानी मिल पाई। हिण्डौन के प्रधान विनोद कुमार जाटव पिता भरोसीलाल जाटव के विधायक व बडे भाई बृजेश जाटव के नगर परिषद सभापति होने से राजनीति रसूख में सबसे आगे हैं। वहीं मासलपुर प्रधान रामपति भी जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की सास व करौली के पूर्व सभापति राजाराम की मांग होने से राजनीतिक रसूख वाली हैं।

कल्पना व कमली करोड़पति

जिले की आठ प्रधानों में टोडाभीम के प्रधान कल्पना मीणा व्यक्तिगत तौर पर सबसे धनाढ्य हैं। निर्वाचन विभाग में दाखिल नामांकन पत्र के मुताबिक वे 5 करोड़ 33 लाख 85 हजार 585 रुपए कीमत की सम्पत्ति की मालकिन है। वहीं सपोटरा की प्रधान कमली भी करोड़पति हैं। उनके पास एक करोड़ 62 लाख 84 हजार रुपए कीमत की सम्पत्ति है। हिण्डौन प्रधान बने विधायक भरोसीलाल जाटव के पुत्र विनोद कुमार जाटव तीसरे बड़े धनाढ्य हैं। वे 66 लाख 3 हजार 914 रुपए की सम्पति के मालिक हैं। जबकि नादौती प्रधान गरिमा गुर्जर के पास 13 लाख 80 हजार, करौली प्रधान हुकमबाई के पास 12 लाख, श्रीमहावीरजी प्रधान राजेश कुमारी के पास 3 लाख, मण्डरायल प्रधान गीता देवी के पास 2.40 लाख व मासलपुर प्रधान रामपति गुर्जर के पास 1.71 लाख रुपए की सम्पत्ति है।



रामपति सबसे बुजुर्ग, गरिमा सबसे युवा-

गत दिवस निर्वाचित हुए पंचायत समिति के प्रधानों में मासलपुर प्रधान रामपति सबसे बुजुर्ग हैं। वे 76 वर्ष की है। जबकि नादौती की प्रधान 24 वर्षीय गरिमा गुर्जर सबसे युवा हैं। वहीं श्रीमहावीरजी प्रधान 34 वर्ष, हिण्डौन प्रधान 47 वर्ष, करौली प्रधान 53 वर्ष, टोडाभीम प्रधान 48 वर्ष, तथा सपोटरा व मण्डरायल की प्रधान 60 वर्ष आयु की हैं।



चार महिला प्रधान साक्षर, गरिमा उच्च शिक्षित

जिले में सात पंचायत समितियों में निर्वाचित हुई महिला प्रधानों में से चार महज साक्षर है। वहीं नादौती प्रधान गरिमा गुर्जर बीए बीएड हैं। जबकि हिण्डौन प्रधान विनोद कानून की पढ़ाई पढ़े हैं। वहीं टोडाभीम व श्रीमहावीरजी की प्रधान बीए हैं।

पांच किसान व एक व्यापारी है प्रधान-

जिले की आठ पंचायत समितियों में 5 किसान व एक व्यापारी प्रधान बना है। जबकि दो गृहिणी हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार हिण्डौन विनोद चुनाव से पहले जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन वे पेशे से व्यापारी हैं। जबकि करौली, मण्डरायल, मासलपुर, टोडाभीम, सपोटरा व करौली प्रधान पेश से किसान हैं। श्रीमहावीरजी प्रधान गृहिणी हैं।

