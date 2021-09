टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता सुन्दर का अब पेरिस में सोना जीतना लक्ष्य

Tokyo Paralympic bronze medalist Sundar now aims to win gold in Paris

गांवों तक मिलें सुविधाएंं तो निखरेंगी खेल प्रतिभाएं

-पदक जीत कर्नल बैसला के घर पहुंंचे सुन्दर सिंह