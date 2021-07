श्रीमहावीरजी में मूसलाधार बारिश, सात घंटे में बरसा साढ़े 10 इंंच पानी

Torrential rain in Shri Mahavirji, 10 and a half inches of water rained in seven hours

-खेतों में डूबी फसल, रास्ते हुए जलमग्न