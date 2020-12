ट्रेक्टर-ट्रॉली में ऊपर भरी ईंट और नीचे निकली अवैध शराब

Tractor-trolley filled with brick and illegal liquor came out below



अवैध शराब की तस्करी के 5904 पव्वे जब्त

-ट्रेक्टर चालक को किया गिरफ्तार, डीएसटी की बड़ी कार्रवाई